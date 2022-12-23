Bursaspor’un itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursa Spor Kulübü'nün PFDK'nın 15.12.2022 tarih ve E.2022-2023/504 - K.2022-2023/640 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”