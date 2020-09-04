Bursaspor'un hazırlık maçına corona virüs iptali

Bursaspor'un bugün deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı, ev sahibi ekibin bir personelinde corona virüs çıkması nedeniyle iptal edildi.

04 Eylül 2020, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Bursaspor'un hazırlık maçına corona virüs iptali

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanması planlanan maçın, ev sahibinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Bursaspor'un son yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, bu sebeple Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilememişti.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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