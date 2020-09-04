Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanması planlanan maçın, ev sahibinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Bursaspor'un son yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, bu sebeple Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilememişti.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)