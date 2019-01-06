Transfer tahtasını hafta içinde açmaya hazırlanan Bursaspor’da liste şekilleniyor. Forvete Toulouse’tan Mubele’yi düşünen, Başakşehir’in genç kanat oyuncusu Kerim Frei ile ilgilenen Yeşil-Beyazlılar, eski aşkı Bifouma’yı da gündemine aldı.

Sezon başında da çok istenilen ancak Ankaragücü’ne kaptırılan Bifouma, Başkent ekibinde mutsuz. Bifouma özellikle alacaklarıyla ilgili problemden dolayı ayrılmayı planlıyor.

Teknik direktör Samet Aybaba ise şartların oluşması halinde Bifouma’yı takımında düşünüyor. Hem kanatta hem de forvette görev yapan 26 yaşındaki Kongolu futbolcu, ligin ilk yarısında çıktığı 12 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.