Bursaspor'un golcüsü Kubilay Kantsızkuş'a Fransa'dan talip var

TFF 1.Lig'de mücadele veren Bursaspor'un santrforu Kubilay Kantsızkuş'a, Fransız ekibi Le Havre'nin talip olduğu öğrenildi.

10 Temmuz 2020, Cuma 14:41 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor'un golcüsü Kubilay Kantsızkuş'a Fransa'dan talip var

Süper Lig'e çıkmak için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'a Avrupa'dan bir talibin olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki santrfora, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ın ilgisinin olduğu belirtildi.

Le Havre'ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen'in, Kubilay'ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi. Le Havre, daha önce Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u transfer etmişti.

İHA


İlgili Haberler
SON DAKİKA | TFF, bir hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...