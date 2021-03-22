Bursaspor’un gençleri savaşı bırakmıyor

Saha dışında her gün bir olumsuz haberle sarsılan Bursaspor yeşil zemin üzerinde ise muhteşem mücadelesini sürdürüyor... Hafta içerisinde elektriği ve doğalgazı kesildiği için gündeme gelen Yeşil-Beyazlılar, Adana deplasmanındaydı. Mustafa Er ve Vakıfköy ağırlıklı kadrosuyla ‘küme düşer’ denilirken Play-Off oynamak adına amansız bir yarış içerisine giren Timsah dün Adana deplasmanında yine altın değerinde bir galibiyet aldı. 28 puanla düşme korkusu yaşayan rakibine karşı 90 dakika boyunca büyük direnç gösteren Bursaspor, 29. dakikada Emirhan’ın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Adana baskı kurdu ama

İlk yarı skoru korumayı başaran Bursasporlu oyuncular ikinci yarıda da savunmada hata yapmadı. Adanaspor tabelayı değiştirmek adına büyük baskı kurarken golü bulan yine Bursa oldu. Burak farkı 2’ye çıkardı, 79’da Berat maçı bitiren vuruşu yaptı, kritik mücadele 3-0 konuk takımın zaferiyle sonuçlandı. Puanını 40’a çıkaran Bursaspor zor gözükse de Play-Off umutlarını sürdürmeyi başardı. Adanaspor için ise artık tehlike çanları çok daha yakından çalıyor.