Yeşil-beyazlı takım Akhisarspor'u 2-1 yenerek TFF 1. Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Transfer tahtasının kapalı olması sebebiyle sezona yaş ortalaması düşük bir oyuncu grubu ile başlayan yeşil-beyazlı takımın gençleri ışıldadı. Fatih Karagümrük maçında da iyi bir performans gösteren Vakıfköy patentli gençler, Akhisar maçında ise sahada basmadık yer bırakmadı. 90 dakika boyunca iyi bir mücadele sergileyen Bursaspor'un genç futbolcularını maç sonu taraftarlar da bağrına bastı.

Ali Akman'dan ilk gol

Öte yandan Bursaspor formasıyla ikinci resmi maçına çıkan ve ilk kez 11'de görevlendirilen 17 yaşındaki Ali Akman, attığı gol ve oynadığı futbolla tam not altı. Bugüne kadar alt yaş gruplarında ve milli forma ile kariyerinde 132 maça çıkarak 125 gol kaydeden 17 yaşındaki oyuncu, 65 dakika sahada kalırken, taraftarların tezahüratları ve alkışlarıyla kenara geldi. Yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetiştikten sonra çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen Emirhan Aydoğan ise Akhisarspor maçında fileleri havalandırdı. İyi bir sezon başlangıcı yapan Aydoğan, sergilediği performansla takdir topladı.

İHA