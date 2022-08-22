Maddi anlamda zor günler yaşayan Bursaspor ’un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçmeye devam ediyor. Şimdi de Hayrettin Gülgüler'in döneminde yöneticilik yapan Şevket Kaydı, alacaklarından vazgeçti.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"56. dönem yöneticilerimizden Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız."
Eski Başkan Hayrettin Gülgüler'in ekibinde yer alan Şevket Kaydı, o dönem yöneticilikten de istifa etmişti.