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Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen, Le Havre'ın başına geçti!

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'u çalıştıran ve lig bitmeden Timsahlar'daki görevine son verilen Fransız teknik adam Paul Le Guen, o gün bugündür boştaydı. 55 yaşındaki deneyimli hoca, Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ın başına geçti.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 13:53
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Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen, Le Havre'ın başına geçti!

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'u çalıştıran ve lig bitmeden Timsahlar'daki görevine son verilen Fransız teknik adam Paul Le Guen'in yeni durağı belli oldu. O gün bugündür boşta olan 55 yaşındaki deneyimli hoca, Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ın yeni hocası oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Le Guen'in hem teknik direktör hem de sportif direktör olarak çalışacağı belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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