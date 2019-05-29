Geçtiğimiz sezon Bursaspor'u çalıştıran ve lig bitmeden Timsahlar'daki görevine son verilen Fransız teknik adam Paul Le Guen'in yeni durağı belli oldu. O gün bugündür boşta olan 55 yaşındaki deneyimli hoca, Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ın yeni hocası oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Le Guen'in hem teknik direktör hem de sportif direktör olarak çalışacağı belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler