Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, bu sezon dış sahada dilediği performansı sergileyemedi.

Ligin geride kalan haftalarında 14 puanı hanesine yazdırabilen Bursaspor, bu puanların 9’una iç sahadaki maçlarında ulaştı. Dış sahada oynadığı 6 lig maçında ise yalnızca 5 puan toplayabilen Bursa temsilcisi, son 5 deplasmandır da kazanamıyor. Bu kötü gidişata Bandırma maçıyla birlikte son vermek isteyen Bursa ekibi, aynı zamanda ligde son 2 maçtır da kaybediyor.

Sezonun ilk deplasman maçında Altınordu karşısında 2-0 galip gelen Bursaspor, sonrasında dış saha maçlarında düşüş yaşadı. Tuzlaspor karşısında 3-0 öndeyken maçı 3-3 berabere bitiren Bursa ekibi; üst üste Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarından da 2-1’lik mağlubiyetlerle ayrıldı. Ankaraspor deplasmanında da 1-1 berabere kalan Bursaspor, son olarak Altay’a karşı İzmir’de 3-1 kaybetti.

Bursaspor, bu grafiğiyle ligin en kötü dış saha performansı sergileyen ekiplerinden biri oldu. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon çıktığı ilk 6 deplasman maçında ise 7 puan toplamıştı.