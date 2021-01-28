TFF 1. Lig bu hafta genç ağırlıklı kardolarla mücadele eden ve başarılı sonuçlara imza atan iki ekibin karşılaşmasına sahne olacak. Bursaspor, sahasında Altınordu’yu konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar 11 resmi müsabaka oynandı. Bu karşılaşmaların 6’sını yeşil beyazlı takım, 2’sini ise İzmir temsilcisi kazandı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Ancak en dikkat çeken istatistik Bursaspor’un evindeki maçlarda gösterdiği bariz performans farkı oldu. Yeşil beyazlılar, rakibini 5 kez Bursa’da ağırlarken, bu karşılaşmaların tümünü kazandı. Bir başka dikkat çeken detay ise Bursaspor, bu maçların hiçbirinden gol yemedi. Yeşil beyazlı takım, sezonun ilk yarısında da rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Genel tabloya bakıldığında da Bursaspor en son mağlubiyeti 28 Aralık 1969 yılında aldı. Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan karşılaşma 31 Ocak Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

İHA