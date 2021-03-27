Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor'da, bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde tempolu koşular yapıldı. Günü çift idman ile tamamlayacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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