Bursaspor'un 1 numarasına Ada'dan talip var

Bursaspor’da bu sezon kaleyi devralan Muhammed Şengezer, İngiliz takımlarının göz hapsinde.

20 Şubat 2019, Çarşamba 06:04
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Bursaspor'un 1 numarasına Ada'dan talip var

21 yaşındaki file bekçisinin iyi yolda olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, “Muhammed, Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri olacak. Üst düzey takımlarda oynayacak kapasitesi var. Ben İngiltere’ye gideceğini düşünüyorum. Zaten takip ediliyor” şeklinde konuştu. Milli Takım’ın altyaş kategorilerinde oynayan, A Milli Takım’a göz kırpan başarılı eldivenin hemen hemen her maç çeşitli ülkelerin oyuncu izleme komiteleri tarafından izlendiği bildirildi. Bursaspor altyapısından yetişen başarılı file bekçisi3 sezondur A Takım’la birlikte çalışıyor.

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