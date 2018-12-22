Beşiktaş altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, performansını her geçen gün artırmak için elinden geleni yaptığını ifade ederken, "Adımın anıldığı takımlar büyük camialar, her futbolcu böyle yerlerde oynamak ister, ancak bu konular tamamen kulübümü ilgilendirir. Ümraniyespor'da mutluyum, çalışmalarıma devam ediyorum, eğer kulübüm için uygun bir şart olursa zaten onlar değerlendirir. Benim tek düşüncem kulübüme katkı sağlamaya devam etmek" dedi.

'Hedefimiz Süper Lig'

Geçen sezon Süper Lig hedefini kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirten Ümraniye, "Bu sezona yine iyi başladık. Şu anda iyi bir yerdeyiz. Daha da iyi olabiliriz. Ümraniyespor'u Süper Lig'e taşıyabilmek adına ne gerekiyorsa yapacağız takım olarak" diye konuştu.

'Çeyrek finali istiyoruz'

Son olarak kupadaki Fenerbahçe eşleşmesini de değerlendiren başarılı oyuncu, "Fenerbahçe ile eşleşmek şanssızlık gibi görülebilir ama biz son 16'ya kadar iyi işler yaptık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Umarım turu atlayan taraf oluruz" açıklamasında bulundu.



