Bursaspor’u şampiyonluk heyecanı sardı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 26. haftasına lider giren Bursaspor, haftayı galibiyetle kapatması halinde şampiyonluğu garantileyerek, ilk kez Basketbol Süper Ligi’ne çıkacak.

Ligin 25. haftasında Bursa Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Konyaspor’u 91-76 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine imza atan Bursa temsilcisi, haftayı 22 galibiyet ve 47 puanla lider kapattı.

Bu hafta 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bu maçtan galibiyette ayrılması halinde ligin bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Kulübün basketbol şubesi olarak 2014-2015 sezonunda profesyonel liglerde mücadele etmeye başlayan Bursaspor Basketbol, bu sonuçla ilk kez Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Bu arada Bursa ekibi, en yakın takipçisi OGM Ormanspor’un yarın kendi evinde Sigortam.net İTÜ Basketbol’a mağlup olması halinde de şampiyonluk sevinci yaşayacak.

- "Bu başarıyı kupayla taçlandırmak bizi daha da mutlu edecek"

Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz yeni bir takım olmalarına rağmen kısa sürede iyi başarılar elde ettiklerini söyledi.

Geçen sezon talihsiz bir şekilde son anda bir üst lige çıkma şansını değerlendiremediklerini belirten Sezgin, bu sezon sadece 3 mağlubiyet alarak iyi bir fırsatı ellerinde bulundurduklarını dile getirdi.

Sezgin, takım halinde Manisa’da oynanacak maça kenetlendiklerini vurgulayarak, "Amacımız Bursa’daki basketbol seyircisini ve bu takımı iyi başarılar elde ederek Avrupa’ya tanıtmak. Bir üst lige çıkmamız halinde bu iskelet kadroyu korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gelirleri kadar harcama yaparak, dengeli bir şekilde hareket edeceklerini aktaran Sezgin, şöyle konuştu:

"Şehrimize farklı bir heyecan yaşatarak, basketbolseverlerin gönlüne taht kurmayı hedefliyoruz. Şampiyonluğu kendi seyircimizin önünde ilan etmek isterdik ama nasip olmadı ve şampiyonluk Manisa deplasmanına kaldı. Bu kadar erken şampiyon olma ihtimalimizle bile büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu başarıyı kupayla taçlandırmak bizi daha da mutlu edecek. Futboldaki rekabetin yanı sıra Bursaspor’un basketbolda da bu rekabetin içinde olması lige farklı bir heyecan getirecek."

AA