Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor’u küme düşmekten kurtaramadı. Bakkal yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Timsah’ın bu kâbusunda gol yollarındaki sıkıntı belirleyici oldu. Çıktığı 34 maçta rakip fileleri sadece 28 kez havalandıran Bursa, en az gol atan takım olarak ligi noktaladı. Maç başına 0,8 gol ortalamasıyla oynayan Bursaspor, en son 16 takımlı 1993-1994 sezonunu 26 golle tamamlayarak bu ortalamanın altında kalmıştı. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Sakho, oynadığı 20 maçta yalnızca 3 gol atabildi, Bursalılar’ı adeta kahretti.