Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 15 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek Bursa temsilcisini, zorlu bir dönem bekliyor. 500 milyon TL’yi aşan bir borçla lige veda eden Timsah, Süper Lig gelirlerinden de yoksun kalmasıyla içinden çıkılmaz bir tabloyla karşı karşıya. Otobüsü haciz altında olan, her gün icra memurlarıyla yüz yüze kalan yönetim kongre kararı aldı. 3.5 ay öncesinde resmi siteden duyurulan ve mayıs ayında yapılması konusunda karar alınan Seçimli Olağanüstü Kongre tarihi, yaşanan bu gelişmelerin ardından 15-23 Haziran olarak belirlendi.

9 oyuncu ve hoca gitti

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetiminin, yeni kongrede aday olmaması beklenirken; şu an için Timur Noyan adaylığını açıkladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık oyuncuların da sözleşmeleri Haziran ayında sona eriyor. Alınan sonuçların ardından Umut Nayir, Beşiktaş’a; Chedjou ve Tunay, Başakşehir’e; Lima, GD Estoril’e; Saivet, Newcastle United’a ve Sakho da Rennes’e geri dönüyor. Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek Latovlevici ve Kembo da takımdan ayrılıyor. Furkan Soyalp’in durumu ise henüz netleşmedi.

Başkan Ay’a soruşturma

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, satılığa çıkarılmasına rağmen alıcısı olmayan kulübe ait 2 araziyi borcuna karşılık üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihale yoluyla satılığa çıkarılan; ancak alıcı bulunamayan arazilerin, kulüpten alacaklı olan Ay’ın üzerine geçirildiği ve fazla parayı kulübe iade edeceği belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor taraftarları, harekete geçerek, Başkan Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca Ali Ay hakkında, ’güveni kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ay’ın başı bu konudan çok ağrıyacak gibi duruyor.