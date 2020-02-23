39 puanda bulunan iki takımın mücadelesinde galibiyet Erzurum’un oldu. 1.Lig’de zirvenin kritik maçına ev sahibi hızlı başladı. 19. dakikada İbrahim ile Dadaşlar gole yaklaştı, top direkte patladı. 36’da Pote’nin vuruşu yandan dışarı gitti. 1 dakika sonra Kral bu kez dönerek şutunu çekti, yine kaleci önledi. 44’te bu ikili tekrar sahnedeydi. İlk yarı 0-0 biterken, ikinci devrenin henüz başında maçın en istekli adamı Pote golünü attı.

54’te Sissoko’nun pasıyla topla buluşan yıldız forvet, fileleri sarstı: 1-0. 4 dakika sonra Selçuk Şahin şık bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Röveşata ile attı

Son 15 dakikalık bölümde her iki takım da gol için bastırırken, 84’te Ömer Şişmanoğlu sahneye çıktı. Sissoko ortaladı, Pote havalandırdı, Ömer şık bir röveşatayla ağları havalandırdı: 2-1. Çok kritik bir galibiyet alıp, 3. sıradaki rakibiyle puan farkını 3’e çıkartan Erzurumspor, Süper Lig ateşini yaktı.