Ligde şu ana dek 22 gol kaydeden Yeşil- Beyazlılar’da bu gollerin 13’ü orta alan oyuncularından geldi. Böylelikle Samet Aybaba’nın öğrencileri, gol katkısının yüzde 59’unu bu bölgedeki oyuncularından alırken, forvet oyuncularının da yetersiz kalması ise öne çıktı. Ligde Umut Nayir 925 dakikada 3 gol, Diafra Sakho ise 834 dakika yalnızca 2 gol kaydedebildi.

Kariyer sezonu

Yeşil-Beyazlılar’da bu sezon ön plana çıkan oyuncu ise Aytaç Kara oldu. Kariyerinin en golcü sezonuna henüz 23’üncü haftada ulaşan deneyimli orta alan oyuncusu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Aytaç böylelikle takımının da en golcü oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon da başarılı bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor’da sezonu 4 gol 5 asist ile tamamlamıştı. Bu sezon ise Aytaç’ın gollerinin yanı sıra bir de asisti bulunuyor.