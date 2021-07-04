Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPORLULAR Derneği'nde Levent Batur dönemi resmen sona erdi. Batur'un yerine başkanlık görevine Şenol Dolar getirildi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Galip Sakder'in listesinde yer alan Levent Batur'un başkanlığını yaptığı Bursasporlular Derneği'nde yeni dönem başladı. Levent Batur'un Divan Bakanlığı'ndaki görevi nedeniyle başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Bursasporlular Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Kültürpark içerisindeki Salon Medya'da yapılan genel kurula tek listeyle gidildi. Yapılan genel kurul sonrası Bursasporlular Derneği Başkanlığı görevine Şenol Dolar getirildi.

Yeni Başkan Dolar, yaptığı açıklamada, Batur'dan aldıkları bayrağı layıkıyla taşıyacaklarını belirterek, "Bursa'nın markası olan Bursaspor'un yaşadığı zor süreci atlatarak, eski günlerine dönmesi için dernek olarak elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız" diye konuştu. Dolar ayrıca, eski Başkan Levent Batur'a teşekkür şilti hediye etti.

Şenol Dolar'ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Mehmet Demirkazan, Suat Gençosman, Necati Ceylan, Mustafa Oran

Denetleme Kurulu: Caner Sungur, İsmet Demirel, Varol Sırdaş

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