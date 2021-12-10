Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar, düzenlediği " Bursaspor ’a Vefa Gecesi"ne katılanlara teşekkür ederek, bu tür organizasyonlarla yeşil-beyazlı camianın büyüklüğünü bir kez daha anladıklarını söyledi. Dolar ayrıca, “Geceyi düzenlemekteki amacımız geçmişe saygı ve vefadır” dedi.

Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar, organize edilen Bursaspor’a Vefa Gecesine katılan herkese teşekkür etti. Organizasyonda büyük emeği bulunan Dolar, şu ifadeleri kullandı: “Geceyi katılan eski başkanlarımıza, eski futbolcularımıza, eski antrenörlerimize, Divan Kurulu’na, Sicil Kurulu’na, tüm Bursaspor ile ilgili derneklere, tribün liderlerine ve Bursaspor yönetimine gecemize katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Geceyi düzenlemekteki amacımız geçmişe saygı ve vefadır. Başka hiçbir beklentimiz yoktur. Ayrıca Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'le birlikte sponsorlarımız Ferruh Aslanoba ve Mustafa Orhan’a da çok teşekkür ediyorum.”

İHA