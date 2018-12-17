Bursaspor taraftarı Yemen'e umut oldu. Yeşil beyazlı taraftarların Yemen'deki açlık sorununa dikkat çekmek için topladığı yardımlar bölgeye ulaştı.

Bursasporlu taraftarlar, kulüplerine olan desteğinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve yardım projelerine devam ediyor. Yemen'deki açlık sıkıntısına dikkat çeken yeşil beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden organize olarak yardım kampanyası başlatmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 2 hafta boyunca toplanan yardımlar, TIR'lara yüklenilirken, yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar Yemen'e ulaştı. Bursa'dan Yemen'e gönderilen ilk parti yardımlar, halk arasında büyük mutluluğa neden olurken Bursaspor taraftarının bu davranışı ise takdir topladı. Ayrıca bazı taraftarlar da Yemen için organize edilmiş farklı yardım noktaları vasıtasıyla desteklerini bölgeye gönderirken, taraftarların sosyal sorumluluk kapsamında bu tarz organizasyonlara devam edeceği belirtildi.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)