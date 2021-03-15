Bursasporlu oyunculardan ortak bildiri: Maaş alamıyoruz

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolculardan ortak bir bildiri yayınladı. Geride kalan 26 haftada 37 puan toplayan ve Süper Lig'e çıkma yolunda play-off sıraları için mücadele eden Bursasporlu oyuncular sezon başında beri maaş alamadıklarını belirttiler.

Yayınlanan bildiride, "Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması normal kabul edilmemeli" ifadeleri kullanıldı