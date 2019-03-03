Bursasporlu oyuncularda 3 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek puanını 27’ye yükseltti. Ligde 9 hafta aradan sonra galibiyet sonrası yeşil beyazlı oyuncular, üç puanın sevincini sosyal medya hesaplarından da taraftarıyla paylaştı.

03 Mart 2019, Pazar 13:02
- A +
Bursasporlu oyuncularda 3 puan sevinci

Yeşil beyazlı oyuncuların karşılaşma sonrası paylaşımları ise şöyle;

Aurelien Chedjou: Bu akşam önemli bir 3 puan aldık, çalışmaya devam…

Aytaç Kara: Bize inanan, güvenen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkürler. Tebrikler benim güzel takımım Bursaspor.

Umut Meraş: Bugün uzun bir aradan sonra galip gelmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyeti elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarı iki genç kardeşimize armağan ediyoruz.

Allano Lima: Her zaman daha iyisi için sıkı çalışıyoruz. Bugün 3 puan için mutluyuz.

Abdullahi Shehu: (Attığı gol için) Bunu Bursaspor taraftarına ithaf ediyorum. Hepinizi seviyorum.

Yusuf Erdoğan: Biz biriz, böyle daha güzeliz.

Ertuğrul Ersoy: Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.