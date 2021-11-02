Bursasporlu İsmail Yüksek: Kenetlendikçe gücümüz ortaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor 'un Fenerbahçe 'den kiraladığı 1999 doğumlu İsmail Yüksek, yükselen performansıyla göze çarpıyor. 2-0 biten Bursaspor-Keçiörengücü maçında 1 gol atan, 1 de asist yapan İsmail Yüksek, galibiyette başrol oynadı. İsmail, maçın ardından sosyal medya hesabından "Kenetlendikçe gücümüz ortaya çıkacak…Durmadan devam. +3" mesajını paylaştı.

Sezona kötü başlayan Bursaspor, son 3 maçını kazanarak 7. sıraya kadar yükseldi, Süper Lig için yeniden umutlandı. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İsmail Yüksek de Yeşil-Beyazlı ekibin çıkışında kritik pay sahibi. İsmail'in son 5 maçta 2 gol, 2 asisti bulunuyor.







