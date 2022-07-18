Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor

Bursaspor , yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.

TYeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maç yaptı. Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

BURSA (İHA)