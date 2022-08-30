Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı
Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da antrenman öncesi futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yoğun dayanıklılık antrenmanıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koşular yaptı. Bursasporlu futbolcular, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
BURSA (İHA)