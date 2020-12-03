Bursasporlu Ali Akman için transfer talipleri artıyor: Şimdi de Marsilya ve PSV
Son dakika transfer haberi... Bursaspor'un herkes tararfından dikkatle takip edilen 18 yaşındaki forveti Ali Akman için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Avrupa takımları da yavaş yavaş devreye girmeye başladı.
Bursaspor'un genç yıldız adayı Ali Akman için Avrupa takımları da artık takibi sıklaştıracak gibi gözüküyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre 18'lik forvet için Marsilya ve Salzburg da nabız yoklamaya başladı. Sezon başından bu yana herkesin dilinde olan Ali Akman Bursaspor maçlarının en çok göz önünde olan oyuncusu durumunda... Daha önceden lille ve West Ham'ın da onu takip ettiği belirtilmişti.
Ali Akman bu sezon çıktığı 11 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.