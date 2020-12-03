Bursaspor'un genç yıldız adayı Ali Akman için Avrupa takımları da artık takibi sıklaştıracak gibi gözüküyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre 18'lik forvet için Marsilya ve Salzburg da nabız yoklamaya başladı. Sezon başından bu yana herkesin dilinde olan Ali Akman Bursaspor maçlarının en çok göz önünde olan oyuncusu durumunda... Daha önceden lille ve West Ham'ın da onu takip ettiği belirtilmişti.

Ali Akman bu sezon çıktığı 11 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.







