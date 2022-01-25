Stoper mevkisinde görev yapan Taha, imzanın ardından hemen takıma katılacak. Abdullah Avcı, 18 yaşındaki sağ stoperi rotasyonda kullanmayı düşünüyor. Orta saha Kerem ve forvet Batuhan ise sezon sonuna kadar Bursaspor ’da kiralık olarak görev alacak. 3 futbolcuyla da 4.5 yıllık mukavele yapılacağı belirtilirken, Bursaspor’a toplamda 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer, 1.Lig’de 21 yaş altı oyuncular arasında değeri en yüksek gösterilen ilk 5 isimden 3’ünü kadrosuna katmış olacak.