Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , transfer döneminin son gününde 4 hamle yaptı. Yaşağı kaldıran Yeşil Beyazlılar, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Joao Pedro ve Thievy Bifouma’yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, profesyonel futbolcular; João Pedro (sonraki satışının %50'si eski kulübü Pacos Ferreira'ya verilmek üzere) ve Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, Thievy Bifouma ile sezon sonuna kadar, Yusuf Türk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.



