Bursaspor’dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı

TFF 1. Lig’de yarın Boluspor’u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

13 Mart 2020, Cuma 21:46 Son Güncelleme:
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Bursaspor’dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı

TFF 1. Lig’de yarın Boluspor’u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."

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