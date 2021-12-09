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Bursaspor'dan taraftara açık antrenman

Spor Toto 1 Lig’in 16. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın yarım saatlik kısmı Bursaspor taraftarına açık şekilde gerçekleşti.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:37 Son Güncelleme:
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Bursaspor'dan taraftara açık antrenman

Spor Toto 1 Lig’in 16. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı.

Antrenmanın yarım saatlik kısmı Bursaspor taraftarına açık şekilde gerçekleşti. Yeşil-beyaz sevdalıları, Manisa FK maçı öncesi takıma destek verdi ve tezahüratlar yaptı. Güzel anların yaşandığı tesislerde bu organizasyonların sık sık gerçekleştirileceği açıklandı. (İHA)

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