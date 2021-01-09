Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’de ilk yarı geride kalırken Bursaspor, 31 gol ile ligin en golcü ekiplerinden biri oldu.

İlk yarıda oynadığı 17 maçın tamamında gol sevinci yaşayan ve Türkiye profesyonel liglerinde de, tüm maçlarda en az bir gol kaydeden iki ekipten biri olan Bursaspor, hücum gücüyle dikkat çekti.

12 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Bursa temsilcisi, rakip kaleye isabet ve gol oranında da, yüzde 37’lik başarı sağladı. Lig maçlarında 82 kez rakip kalede isabet yakalayan ve 31’ini gole çeviren Bursaspor’un, en fazla rakip kaleyi denediği maçları ise Tuzlaspor ve Balıkesirspor mücadeleleri oldu. Her iki maçta da 15 şut kaydeden Bursa ekibi, 7 isabet yakalarken; toplamda 6 gol buldu.

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