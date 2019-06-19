Yeşil-Beyazlılar’da gündemin ilk sırasında ise Mickael Pote var. Adana Demirspor’da Ümit Özat’la girdiği oruç polemiğinin ardından gözden çıkarılan ve takımdan gönderilen yıldız oyuncunun transfer edilmesi adına girişimler başladı. Mestan’ın oyuncunun menaceriyle bir görüşme yaparak aldığı teklifleri kenara bırakıp Bursa’nın kongre sürecinin tamamlanmasını beklemesini istediği öğrenildi. 1. Lig tarihinin en golcülerinden biri olan Pote’nin de Bursaspor forması giymeye son derece sıcak baktığı öğrenildi.