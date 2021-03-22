Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bursaspor Kulübü, Ankara ekibine geçmiş olsun mesajı paylaştı.

MKE Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Bursaspor Kulübü ise, yayımladığı mesajda "Covid-19 testi pozitif sonuçlanan MKE Ankaragücü Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.