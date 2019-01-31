Bursaspor´dan Konyaspor´a sahasında ezici üstünlük

Spor Toto Süper Lig´in 20´ nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor´'u ağırlayacak olan Bursaspor´un rakibine evinde büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, Konya temsilcisini bugüne kadar Süper Lig´de 15 maçta ağırlarken bu mücadelelerin yalnızca birinde rakibine mağlup oldu. Geride kalan 14 maçın ise 11´ini kazanarak önemli bir galibiyet yüzdesi elde eden Bursa ekibi, 3 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Atiker Konyaspor´un tek galibiyeti ise 2014/14 sezonunda Bursa´da seyircisiz olan maçta 2-1´lik skor ile geldi.

BU SEZON EVİNDE ETKİSİZ

Buna karşın Bursaspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda ise zorluk yaşıyor. Samet Aybaba´ nın öğrencileri, sahasındaki 10 lig maçından yalnızca 14 puan çıkarabildi. 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, evindeki son mücadelesinden ise yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. İlk 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, daha sonra Kasımpaşa´ ya 2-1, Antalyaspor´a ise 2-0 kaybetti. Atiker Konyaspor da bu sezon ligdeki 10 deplasman maçında Bursaspor ile aynı grafiğe imza atarak 14 puan topladı.



