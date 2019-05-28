Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Spor Toto Süper Lig'den düşmesinin ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Bursaspor Kulübü, bu karara dair bir duyuru yayınladı.
Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulu 1. toplantısının 15 Haziran Cumartesi günü saat 11:00’da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 23 Haziran Pazar günü saat 11:00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.