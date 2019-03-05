Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı. Antrenmanda oyuncuların keyifli görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Bir süredir sakatlığı olan Kubilay Kanatsızkuş takımla çalışırken, Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı'nın tedavilerine devam edildi. Diafra Sakho ise salonda kuvvet çalıştı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA



