Bursaspor’dan Kerim Frei hamlesi

Transfer tahtasını açmaya hazırlanan Bursaspor, transfer görüşmelerini de sürdürüyor. Timsah, Başakşehir’de istediği forma şansını bulamayan Kerim Frei’in peşinde. Teknik direktör Samet Aybaba, genç kanat oyuncusunun takıma katkı sağlayacağını söylerken, yönetimin bu konuda aceleci olmasını istedi.

Daha önce Chedjou’yu Başakşehir’den kiralayan Bursaspor, Kerim için de teklifini sunacak.

Yeşil- Beyazlılar, eski teknik direktörü Paul Le Guen’e olan 240 bin Euro’luk borcu da en geç pazartesi günü ödemeyi planlıyor.