Bursaspor’dan Iasmin Latovlevici'ye teklif

Bursaspor’un sezon başında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, kısa sürede sergilediği performansla göze girdi. 9 lig maçında 3 gol atıp, skor yükünü de çeken Rumen futbolcuya, yönetim yeni sözleşme teklif etti.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:21
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Bursaspor’dan Iasmin Latovlevici'ye teklif

Bursaspor’un sezon başında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, kısa sürede sergilediği performansla göze girdi. 9 lig maçında 3 gol atıp, skor yükünü de çeken Rumen futbolcuya, yönetim yeni sözleşme teklif etti.

​32 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık mukavele yapılması bekleniyor. Normalde Lato’nun kontratı Haziran ayında sona eriyordu.

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