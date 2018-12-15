Bursaspor’dan Iasmin Latovlevici'ye teklif
Bursaspor’un sezon başında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, kısa sürede sergilediği performansla göze girdi. 9 lig maçında 3 gol atıp, skor yükünü de çeken Rumen futbolcuya, yönetim yeni sözleşme teklif etti.
Bursaspor’un sezon başında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, kısa sürede sergilediği performansla göze girdi. 9 lig maçında 3 gol atıp, skor yükünü de çeken Rumen futbolcuya, yönetim yeni sözleşme teklif etti.
32 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık mukavele yapılması bekleniyor. Normalde Lato’nun kontratı Haziran ayında sona eriyordu.