Bursaspor Türkiye genelinde başlattığı her ile bir okul projesi kapsamında kısa sürede 83 tane futbol okulu açmıştı. Daha sonra merkezi yapılanma için kendi bünyesinde piramidin tabanını oluşturacak yetiştirici amatör takımlarla iş birliği yaparak Bursa genelinde yapılanma sürecini başlattı. Açılan bu okulların antrenörleri ile Bursa’da hizmet içi eğitim kapsamında 3 gün süren bir çalışma yapıldı.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Hizmet içi organizasyona TFF Eğitim Dairesi Koordinatörü Dr. Erden Or ve TFF Çocuk Koruma Programı Sorumlusu Gülhan Gündüz, pandemi, spor sakatlanmalar, ilk yardım ve sporcu beslenmesi konusunda Dr. Behçet Yanık, kurumsal işleyiş yönerge ve talimatlar konusunda Futbol Okulları İdari ve Sportif Direktörleri Özgür Gedik ve Aykut Turan, öğrenci takibi ve yönetim programı ve yazılım tanıtımı hakkında bilişim uzmanı Sedat Efe, antrenman bilimi ve spor okulları antrenman müfredatı konusunda ETÜ Spor Bililimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Görevlisi Evrensel Heper eğitim verdi.

BAŞKAN MESTAN’DAN TEŞEKKÜR

Eğitimin son günü ise oryantasyon yapılarak tesislerle birlikte Büyükşehir Belediye Stadı gezildi. Başkan Mesut Mestan da antrenörleri ziyaret ederek Bursaspor armasının ve camiasının büyüklüğünden bahsederek, “Çocuklarımızı ve armamızı emanet ettiğimiz siz değerli eğitimcilere birlikte yol yürüdüğümüz ve Bursaspor armasını tüm ülkeye yaydığımız için teşekkür ederim” dedi. Eğitimin sonunda Bursaspor Futbol Okulları’na yetki belgesi verilerek pandemi sürecinden sonra sahalardaki çalışmalar öncesi hazırlıkları tamamlamış oldu.