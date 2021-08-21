TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 'dan adının anıldığı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili açıklama geldi.

Yeşil beyazlıların 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, "Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.