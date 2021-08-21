Bursaspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, teknik direktörlük için gündeme gelen Emre Belözoğlu iddialarına son noktayı koydu. Adanur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" ifadesini kullandı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 'dan adının anıldığı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili açıklama geldi.
Yeşil beyazlıların 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, "Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.
Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı
Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.