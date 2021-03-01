Yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrasında Play-Off potasından uzaklaşan Bursaspor , Akhisar'ı ağırladı. 18'de Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde Nsima Peter’a yaptığı hareket sonrası Akhisarspor penaltı kazandı. Çekdar Orhan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1. 25'te Delarge, savunmanın gerisine sarkan topu iyi takip etti ve tek vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 29'da Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde yine Nsima Peter’a yaptığı hareket penaltıyla sonuçlandı. Ancak Delarge penaltı atışından yararlanamadı. 35'te Bursa'da İsmail Çokçalış’ın sağdan yaptığı ortada top Emirhan Aydoğan’ın önünde kaldı. Emirhan da düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 1-2.

Yeniden umutlandılar

81'de Ramazan Keskin’in pasında Özer Hurmacı, ceza sahası dışından dönerek yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. 89'da Taha Altıkardeş’in güzel pasına iyi hareketlenen Burak Kapacak, önce kaleciyi geçti ardından da takımına zaferi getirdi: 3-2. 5 maç sonra kazanan Yeşil-Beyazlılar, Play-Off için yeniden umutlandı. Akigo için de tehlike çanları çalmaya başladı.