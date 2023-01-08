Bursaspor Kulübü, kendisine ait olan akaryakıt istasyonu ve 10 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri için yazılı teklif toplama kararı aldı. Bursaspor Kulübü’nün, ‘Bursaspor Kulübü Derneği Taşınmaz Satış Duyurusu’ başlığıyla geçtiği açıklama şu şekilde:

“Kulübümüze ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı mahallesi, 3338 Ada 3 parselde bulunan Akaryakıt istasyonu ve 10 adet bağımsız bölümden oluşan İşyerlerinin satışı için yazılı teklif toplanacaktır. Teklif tarihleri bugünden (08.01.2023) geçerli olup 12.01.2023 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.”

Asgari teklif 93 milyon 964 bin 465 TL olacak

Duyuru şu şekilde devam etti: “Bursa 4. İcra Dairesi’nden aldığımız rızaen satış yetkisi ile satış Bursaspor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olup; Teklifler sonucu, en yüksek teklif ile almaya hak kazananın açıklandığı tarihten itibaren ödemeler Bursa 4. İcra Dairesi hesaplarına nakit olarak en geç 2 iş günü içinde yatırılacaktır. Taşınmazların Satış tespit bedelleri Bursa 4. İcra Dairesi tarafından belirlenmiş olup, asgari satış bedeli İcra İflas Kanunu 111/a maddesi uyarınca: 93 milyon 964 bin 495 TL tespit edilen tutarın altında sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır.”

Son sözü Bursaspor Kulübü söyleyecek

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamanın son bölümde ise, “Teklif vereceklerin, kendi tekliflerinin %10’u kadar teminatı teklif ile beraber nakit veya blokeli çek olarak sunmaları gerekmektedir. Kazanan kişi veya şirketin vazgeçmesi halinde yatırılan teminat Bursaspor hesaplarına bağış olarak irat kaydedilir. Teklifi sunanlar, teklif teslim aşamasında yer görme belgesini ve aydınlatma metnini imzalı ve/ veya kaşeli olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Almaya hak kazanamayan kişi veya kurumların sundukları teminat bedelleri, kazananın açıklandığı ertesi gün, sahiplerine elden teslim edilecektir. Teklifler Bursaspor Kulübü Temsil yetkilisi Avukat Merve Kübra Durmaz’a bizzat veya temsile yetkili kişiler tarafından (Temsile yetkili olduğuna dair evraklar ile birlikte) elden teslim edilecektir. Rızan satış yetkisi Bursaspor Kulübü’ne ait olup; rızaen satışın onaylanıp onaylanmaması süreci Bursaspor Kulübü’ne aittir” ifadelerine yer verildi.

İHA