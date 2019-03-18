Bursaspor'dan 30 binlik rekor

Kâbus gibi geçen iki sezonun ardından bu yıl da ligin son bölümü yaklaşırken ateş hattını hissetmeye başlayan Bursaspor’u dün taraftarı yalnız bırakmadı.

18 Mart 2019, Pazartesi 06:18
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Bursaspor'dan 30 binlik rekor

Kâbus gibi geçen iki sezonun ardından bu yıl da ligin son bölümü yaklaşırken ateş hattını hissetmeye başlayan Bursaspor’u dün taraftarı yalnız bırakmadı.

Hafta boyunca yönetimden teknik heyete, eski futbolculardan mevcut kadroya kadar taraftara yapılan destek çağrısı tam olarak karşılık buldu.

Biletlere olan yoğun ilgi, rekoru da beraberinde getirdi. 31 bini bulan biletli taraftar sayısıyla ligin en zor deplasmanlarından birisinin Bursa olduğu rakibe hissettiren taraftarlar maç sonunda ise hüsran yaşadı.

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