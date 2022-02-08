Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Massimo Bruno ve Elton Acolatse'nin tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)