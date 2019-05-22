Bursaspor’da Yeni Malatyaspor mesaisi sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.