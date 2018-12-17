  • Haberler
  • Bursaspor
  • Bursaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 18:39
- A +
Bursaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada el topu oyunuyla devam etti.

Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra yarı sahada kontrol pas çalıştı. İdmanın son bölümünde ise tam sahada çift kale maç yapıldı.

Sakatlığı süren Furkan Soyalp ve Diafra Sakho, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.