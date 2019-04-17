Bursaspor'da işler iyice karıştı. Art arda alınan kötü sonuçlar Samet Aybaba'nın istifasıyla başlayan kriz süreci yönetimde bazında istifalarında başlamasıyla tavan yaptı.

Geçtiğimiz gün Bursaspor Kulübü'nün alıcı bulamadığı taşınmazlarını Başkan Ali Ay'ın borcuna karşılık devrettiğini açıklaması spor gündemine bomba gibi düşerken, alınan bu karara bazı yöneticiler tepkilerini istifalarını sunarak gösterdi.

Bursaspor Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı istifasını açıklarken sebep olarak kulübe ait arsaların devir işlemlerinden son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.

Arı'nın açıklamasında şu sözlere yer verildi, " Büyük bir onur ile görev yaptığım Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu’ndan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Uzun süredir büyük Bursaspor camiasına hizmet aşkıyla devam eden mücadelemiz, maalesef istediğimiz ve beklenen sonuca ulaşamamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana geçen süre zarfında kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek için gayret gösterip, pek çok olumsuzluğa rağmen mücadeleye devam ettim. En son ortaya çıkan kulübe ait arazi devri gelişmesi, kamuoyunda olduğu gibi şahsım açısından da son derece rahatsızlık veren bir durum oldu. Mevcut şartlar altında yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmem mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte Bursaspor sevgimi dışarıdan vereceğim destekle sürdüreceğim"