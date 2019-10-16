Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Bursaspor Kulübü, Cesar Grup Ümraniyespor maçının bilet satışına başlandığını duyurdu.
TFF 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında 19 Ekim Cumartesi günü 16.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının biletleri, sabah saatleri itibariyle satışa çıktı.
Bilet fiyatları ise şöyle;
Goldsit 1963 Tribünü: 400,00 TL
VIP 1.Balkon/VIP 2. Balkon: 200,00 TL
VIP 1.Balkon (203,228,229): 175,00 TL
Batı Alt Tribün: 160,00 TL
Batı Alt Tribün (103,129): 125,00 TL
Doğu Alt Tribün: 60,00 TL
Doğu Üst Tribün: 40,00 TL
Güney Kale Arkası (Teksas): 25,00 TL
TOFAŞ Tribünü : 25,00 TL
Misafir Tribünü: 32,50 TL
FOTOĞRAFLI