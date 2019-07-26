Bursaspor’da 2019-2020 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolleri kulübün hem futbol hem basketbolda sağlık sponsoru olan Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleşti. Federasyonun öngördüğü tahlil ve tetkik programından geçen sporcular, yeni sponsorları olan Medicana Bursa Hastanesi’ne memnuniyetlerini dile getirdiler. Kan tahlilleri yapıldı. Akciğer grafileri çekildi, EKG‘leri çekildi, efor testleri yapıldı. Kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz muayeneleri detaylı biçimde yapıldı.

Bursa’nın incisi Bursaspor’a hem futbol hem basketbol alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. ve Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor’a 2019-2020 sezonunda başarılar diledi.

İHA